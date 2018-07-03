Москва, 3 июля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий уголовную ответственность за укрывательство педофилов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Вводится уголовная ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, — за такие деяния будет назначаться наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.

Одновременно усиливается уголовная ответственность за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений — прописывается, что самым строгим наказанием за совершение таких деяний станет лишение свободы на срок до 5 лет (действует — до 2-х лет).