Сочи, Краснодарский край, 3 июля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что матч против сборной России в ¼ финала ЧМ-2018 будет непростым для его команды, и выразил надежду, что «удача и далее не оставит» хорватских футболистов. Комментарий тренера приводит 3 июля пресс-служба Хорватского футбольного союза.

RonnyK Хорватcкий мяч

«Матч против России будет трудным. Они доказали свою силу в игре против Испании», — сказал Златко Далич.

Он отметил, что у хорватской сборной есть пять дней на то, чтобы адаптироваться к климатическим условиям в Сочи, и решение прибыть в город сразу после матча с Данией было правильным.

Напомним, 1 июля в матчах 1/8 финала сборная России одержала победу над командой Испании, а хорваты оказались сильнее датчан. Обе игры завершились со счётом 1:1 в основное и дополнительное время, а их исход разрешился в серии послематчевых пенальти. Четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии пройдёт 7 июля в Сочи.