Женева, Швейцария, 3 июля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Агентство ООН по правам человека потребовало от Израиля не сносить бедуинскую деревню Хан аль-Ахмар на Западном берегу реки Иордан, 3 июля передает агентство Associated Press.

Бедуин

Орган ООН называет предстоящий снос поселения нарушением международного права и требует «уважать права жителей оставаться на своей земле».

Власти Израиля называют поселение бедуинов Хан аль-Ахмар построенным незаконно и представляющим угрозу безопасности из-за близости к шоссе. Правительство обещает переселить 180 жителей самостроя в более безопасное место.

Читайте также: $3500 и билет в один конец: Израиль выселяет мигрантов из Африки