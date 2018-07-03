Бишкек, 3 июля, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Социальный фонд Киргизии рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста для некоторых категорий граждан, сообщает 3 июля издание 24. kg со ссылкой на председателя фонда Медера Ирсалиева.

Ceyhun Kavakci Пожилой человек

По его словам, проект предусматривает повышение пенсионного возраста для льготных категорий граждан, которые выходят на пенсию в 45 или 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня правительство России внесло в Государственную думу пакет законопроектов, в рамках которого с 2019 года планируется поэтапно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

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