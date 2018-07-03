Мадрид, 3 июля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. 33-летний лидер «Реала» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти за €100 млн в «Ювентус». В случае трансфера игрок подпишет контракт с туринским клубом до 2022 года и будет получать €30 млн за сезон + бонусы.

Oleg Dubyna Криштиану Роналду

В прошедшем сезоне португалец принял участие в 27-ми матчах Испанской Примеры, забил 26 голов и отдал 5 ассистов. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 16 раз, в которых забил 17 мячей и отметился 2-мя результативными передачами. За 9 лет в «Реале» Роналду сыграл 438 матчей, забил 450 голов и отдал 131 голевую передачу.

По оценкам портала transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €100 млн.

Данные игрока:

Рост: 185 см

Вес: 80 кг

Город рождения: Фуншал

Дата рождения: 5 февраля 1985 года (33 года)

Сильные стороны: дальние удары, техника и дриблинг, первое касание, завершение атак, скоростные качества, верховые единоборства, игра головой, импровизация, выбор позиции.

Слабые стороны: игра в обороне, дальние передачи.