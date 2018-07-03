Симферополь, 3 июля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. В Крымском руководстве заподозрили администрацию госпредприятия «Крымэнерго» в саботаже при подключении потребителей к электросетям. Об этом 3 июля на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

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«Создана рабочая группа под руководством вице-премьера Игоря Николаевича Михайличенко, которая детально разберётся в сложившейся ситуации (с техприсоединением к электрическим сетям), в том числе проведёт служебное расследование на предмет направленного саботирования ситуации с целью создания поля для дополнительного заработка», — отметил глава РК.

Он также сообщил, что рабочая группа проведёт инвентаризацию имеющегося технического оборудования, которое находится в распоряжении «Крымэнерго» и позже составит конкретные предложения по изменению ситуации в лучшую сторону.

«Основная задача состоит в создании прозрачной системы технических условий, которые позволят крымчанам без лишних усилий получать всю необходимую справочную информацию», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Напомним, с начала 2018 года федеральная антимонопольная служба РФ оштрафовала «Крымэнерго» за нарушение при подключении потребителей к электросети на 2 миллиона рублей в феврале и 1,3 миллиона рублей в марте.