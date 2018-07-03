Москва, 3 июля, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Следственный комитет России предъявил фигурантам уголовного дела о взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга в апреле 2017 года обвинения в участии в деятельности террористического сообщества. Об этом сегодня, 3 июля, заявил представитель следствия в Московском городском суде, где рассматривался вопрос о продлении ареста обвиняемых.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стихийный мемориал на станции метро «Технологический институт» петербургского метрополитена

Представитель следствия заявил, что был возбуждён ряд уголовных дел в отношении участников подготовки террористического акта, которые скрываются за рубежом.

Эти фигуранты объявлены в международный розыск. Они являются активными участниками международного террористического сообщества, структурно входящего в террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил представитель следствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» петербургского метрополитена в вагоне электропоезда произошёл взрыв. Второй взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить, своевременно обнаружив самодельное взрывное устройство.

Кроме того, в результате правильных действий машиниста электропоезда, в котором прогремел взрыв, удалось избежать большего числа жертв.

Всего в результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Ранения получили более 50 человек.