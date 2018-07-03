Симферополь, 3 июля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. В Крыму сформировалась очередь на подключение к электрическим сетям из пяти тысяч заявок, ГУП РК «Крымэнерго» не в состоянии их обработать. Об этом 3 июля на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Лампочка с упаковкой

«На сегодняшний день весь процесс подключения к сетям, к сожалению, во многом теневая сфера. Пользуясь тем, что граждане не разбираются в технических моментах, недобросовестные лица завышают цену подключения», — отметил Аксёнов.

По его словам, госпредприятие «Крымэнерго» не в состоянии их обработать, используя нынешние резервы, поскольку нуждается в увеличении штата специалистов на 200 человек и приобретении 90 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что около 80% общежитий Крыма оплачивают электроэнергию по завышенному тарифу.