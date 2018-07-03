Дублин, 3 июля, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Профсоюз Forsa ирландской авиакомпании Ryanair объявляет забастовку пилотов, 3 июля передает агентство Reuters.

Anna & Michal Ryanair

Забастовка пилотов, входящих в профсоюз, начнется 12 июля. Требования забастовщиков касаются улучшения условий труда.

Ирландская авиакомпания Ryanair, основанная в 1985 году, является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. Лоукостер совершает более 1600 рейсов в сутки в странах ЕС и Марокко.

Читайте также: Компания Air France потеряла €300 млн за 12 дней забастовки