Тунис, 3 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Впервые в истории Туниса женщина займёт пост мэра столицы страны. Кандидатуру 53-летней Суад Абдеррахим 3 июля большинством голосов поддержал совет города, передаёт Middle East Eye.

Parti Mouvement Ennahdha Суад Абдеррахим

Как сообщается, за Суад Абдеррахим отдали свои голоса 26 членов городского совета, тогда как её оппонент Камель Идир получил только 22 голоса в свою поддержку.

Напомним, в мае Суад Абдеррахим одержала победу на выборах мэра Туниса с 33,8% голосов избирателей в качестве кандидата от «Ан-Нахда» — политической силы, позиционирующей себя как партия «мусульман-демократов». В соответствии с местным законодательством её назначение также должен был поддержать совет города.

Читайте также: Права женщин: в Тунисе разрешили выходить замуж за немусульман