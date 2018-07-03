Киев, 3 июля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Киев может использовать встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным для ускорения процесса обмена осужденными. Об этом сообщил бывший украинский дипломат Роман Безсмертный на своей странице в «Фейсбук».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Трамп

"Украина может использовать встречу Трампа и Путина. Меня часто спрашивают, чего ждать от встречи президентов США и России 16 июня в Хельсинки. Ждать не надо, надо самим использовать ситуацию с пользой для Украины. Наиболее реально — сделать все возможное, чтобы устами Трампа прозвучало требование к Путину об освобождении Сенцова и других заключенных в России украинцев. Украине абсолютно уместно выйти с такой инициативой на советника Белого дома Джона Болтона, главу Пентагона Джеймса Мэттиса, других американских чиновников», — предложил Безсмертный.

По его словам, Трамп способен убедить Путина провести обмен заключенными.

«Ведь понятно, что президенты США и России на своей встрече тему Украина не обойдут. Требование об освобождении украинцев — это тот конкретный шаг, к которому руководство нашего государства при желании способно побудить Трампа. И получить совершенно конкретные результаты», — подытожил Безсмертный.

Кроме того, первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что Киев ждет «официальной реакции» Кремля на предложение обменять 23 граждан России.

«Второе: мы ждем официальной реакции РФ по украинской инициативе передать 23 преступника или подозреваемых в преступлениях для освобождения украинцев», — написала Геращенко на своей странице в «Фейсбуке».

Она также призвала уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову извиниться за инцидент с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

«Мы ждем от Москальковой официальных извинений перед ее коллегой госпожой Денисовой за откровенно хамское поведение, недостойное института омбудсмена, когда её джип чуть не сбил Людмилу, а «боярыня Москалькова» даже не вышла поздороваться, и сделала все, чтобы сорвать договоренности президентов», — добавила Геращенко.

Как сообщалось ранее, 2 июля уполномоченный по правам человека на Украине Денисова заявила, что поскольку российская сторона не пустила ее ни к одному украинскому политзаключенному, то и российского омбудсмена не допустят к задержанным россиянам до выполнения президентских договоренностей.

Ранее 28 июня российский омбудсмен Москалькова упрекнула Денисову в том, что та не оказала ей помощь при попытке посетить гражданина России, который содержится в СИЗО г. Киев.

«Два дня назад Денисова не предоставила абсолютно никакой поддержки при попытке моего посещения гражданина России, который содержится в СИЗО Киева, а сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроением пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществления мониторинговых визитов», — добавила Москалькова.

Напомним, 21 июня президенты Украины и России провели второй телефонный разговор за последний месяц. До этого Путин и Порошенко созванивались 9 июня. Президенты обсудили возможность посещения заложников и осужденных омбудсменами двух стран, а также ход выполнения Минских соглашений.