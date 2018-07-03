Москва, 3 июля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Практически все члены делегации американских конгрессменов, прибывшей в РФ, — это политики, достаточно жёстко подходящие к тому, что происходит в РФ последние годы, считает зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. Об этом он заявил 3 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Ричард Шелби

«Практически все, кто приехал, это сенаторы, достаточно жёстко подходящие к тому, что происходит в России в последние годы, — сказал он. — Они понимают, что Россия вышла на геополитическую орбиту и представляет определенную угрозу интересам США».

Кроме того, он подчеркнул, что прибывшие в РФ республиканцы в числе прочего готовятся к выборам в Конгресс и рассчитывают повторить электоральный успех президента США Дональда Трампа.

«Когда Трамп шёл в тяжелейшей борьбе вперёд, он набирал (политические очки — прим. ИА REGNUM ), говоря, что «я смогу поладить с Россией, я договорюсь с Путиным», — заметил Морозов. — Я думаю, что политтехнологи сейчас активно работают на электоральном поле США. Они понимают, что если изменить риторику и повторить тот приём Трампа, это может принести электоральные дивиденды».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля депутаты Госдумы РФ встретились с делегацией Конгресса США. По итогам этой встречи глава делегации Конгресса США Ричард Шелби оценил состоявшийся разговор с депутатами Госдумы как честную дискуссию. Кроме того, он отметил, что отношения между США и РФ сегодня очень напряжены, но парламенты обеих стран могут начать прямой и честный диалог, чтобы улучшить эти отношения.

«Я очень благодарен, что у нас получается такой прямой честный диалог, и мы надеемся, что, хотя наши отношения в данный момент очень напряжены и были лучшие дни в наших отношениях, я надеюсь, что отношения между нашими странами будут улучшаться», — сказал Шелби.