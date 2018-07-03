Бишкек, 3 июля, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Айбек Кадыралиев освобожден от должности председателя государственной службы финансовой разведки Киргизии. Соответствующее распоряжение сегодня, 3 июля, подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, пишет пресс-служба правительства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вы уволены!

Что именно послужило причиной увольнения, не сообщается. Кто займет этот пост вместо Кадыралиева, также пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что Айбек Кадыралиев занимал должность председателя службы финансовой разведки Киргизии с 10 января 2017 года.

Отметим, ранее стало известно о том, что финразведка Киргизии выявила сомнительные финансовые операции на общую сумму в 562 млрд сомов (520,4 млрд рублей по текущему курсу), проведенные в период с 2015 по 2017 годы. Также это ведомство недавно установило , что в 2017 году из Киргизии выведены подозрительные активы на 79 млрд сомов (73,1 млрд рублей).