Вашингтон, 3 июля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отметился очередным гневным «твитом» в адрес компании Harley-Davidson и пообещал найти им замену, 3 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Теперь, когда Harley-Davidson выводит часть своих производств из США, моя администрация работает с другими производителями мотоциклов, которые хотят переехать в США. Клиенты Harley недовольны вашим ходом — продажи в 2017 году упали на 7%. США с теми, кто готов действовать!» — написал Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, производитель мотоциклов Harley-Davidson в июне заявил о намерении вывести часть производств в ЕС. Компания страдает от торговых войн Трампа — как от ввозных пошлин на сталь и алюминий, так и от ответных пошлин ЕС на ввоз товаров из США.

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