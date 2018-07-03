Москва, 3 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Правительственный законопроект об изменении общей ставки страховых взносов, который работодатель уплачивает за каждого работника, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Леонид Соломаткин. Нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет (фрагмент). 1870

Речь идет об отчислениях на обязательное пенсионное страхование. По закону они достигают 26%. Еще 5,9% уходит на обязательное медицинское страхование, 2,1% — на социальное. Таким образом, ставка страховых взносов должна составлять 34%. Однако Госдума и правительство ежегодно устанавливали льготу в 4% — таким образом, в ПФР уходило 22%, а общая ставка взносов достигала 30%.

Однако, как отмечают в правительстве, работодатели, инвесторы и бизнес постоянно рассчитываю долгосрочные планы исходя из ставки 34%, опасаясь, что льготы будут отменены. В связи с этим правительство предлагает законодательно зафиксировать, что страховые взносы не составят более 30% за счет того, что отчисления в ПФР будут официально снижены до 22%.