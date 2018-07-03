Москва, 3 июля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Российский туристический оператор DSBW сообщил о прекращении своей деятельности с сегодняшнего дня — 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора компании Карена Гончарова.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Крах фирмы

По словам Гончарова, его компания больше не может исполнять свои обязательства перед клиентами и банком. Он подчеркнул, что последние несколько лет туроператор честно боролся за сохранение бизнеса, но борьба эта была безуспешной.

Также гендиректор подчеркнул, что у компании хватит финансовых гарантий на выплаты компенсаций всем туристам. Объемы продаж путевок у DSBW были не велики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что туроператор «Матрёшка-Тур» заявил о прекращении своей деятельности. Туроператор Polar tour заявил, что временно приостанавливает деятельность.