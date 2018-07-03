Ижевск, 3 июля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Первоочередной ремонт башни главного корпуса оружейного завода в Ижевске может обойтись в 150 млн рублей. Об этом заявил руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков.

Allatur Главный корпус Оружейного завода

Однако пока источник финансирования этих работ не определен, сообщает портал «Сусанин».

"Республика может предложить взять в пользование или аренду, но в условиях бюджетной ситуации брать на себя серьезные обязательства по сохранению корпуса довольно затруднительно», — отметил Перевозчиков.

По его словам, здание могут передать в аренду, но только с условием проведения дальнейшей реконструкции здания и его содержания.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, отметили в управлении МЧС по Удмуртии. В ведомстве уточнили, что доступ к башне был свободным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщение о возгорании на башне Ижмаша поступило в 13:56 по местному времени. Горела верхняя конструкция башни — это металлический шпиль, обшитый деревом, высотой 10 м.

Через час шпиль, ставший одним из самых узнаваемых символов Ижевска, обрушился. Пострадавших в результате пожара нет. Площадь возгорания составила 15 кв метров. Конструкции здания не повреждены.

В 1995 году здание главного корпуса оружейного завода признано памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения. При этом состояние здания долгие годы оценивается как аварийное.

В ноябре 2015 года ремонт главного корпуса завода оценивался в 2,5 млрд рублей. Однако ни тогда, ни в настоящее время средств на эти цели выделено не было.

Позднее планировалось провести ремонт здания Ижмаша в рамках подготовки к 100-летнему юбилею Михаила Калашникова, который состоится в 2019 году.

С 2013 года заброшенное здание главного корпуса завода находится в федеральной собственности и управляется территориальным филиалом Росимущества по Удмуртии и Кировской области.