Краснодар, 3 июля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Крупный пожар в торговом центре произошёл днём 3 июля в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Торговый дом «Северяне»

По информации ведомства, горит здание, расположенное по адресу: улица Уральская, 210. Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу располагается торговый центр «Северяне».

Сообщается, что площадь пожара на данный момент составляет 1000 квадратных метров. В борьбе с огнём задействованы 100 человек и 30 единиц техники.

По предварительным данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.