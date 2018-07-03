Москва, 3 июля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Выпускник одной из московских школ набрал 400 баллов (максимально возможное количество), сдав четыре Единых государственных экзамена (ЕГЭ). Об этом сегодня, 3 июля, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По его словам, московский ученик, выпускник «очень хорошей школы», набрал 400 баллов, сдав четыре ЕГЭ — обязательные русский язык и математику и два по выбору — химию и биологию.

По словам Кравцова, в этом результате нет ничего удивительного — дети просто адаптировались к существующей системе ЕГЭ, и теперь такие ученики будут появляться впредь.

«Такие дети будут появляться. Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся и стараются», — сказал Кравцов.

Он отметил, что это первый случай в России, когда ученик сдал все четыре ЕГЭ на максимальный балл.

Напомним, основной этап Единого государственного экзамена в России в 2018 году проходил с 28 мая по 2 июня. В нём приняли участие 730 тыс. человек.