Астана, 3 июля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросу страховой деятельности и рынка ценных бумаг, сообщили 3 июля в пресс-службе главы государства.

Страхование

Ранее в законопроект были внесены поправки в части предоставления органам национальной безопасности права получать доступ к сведениям тайного страхования.

Напомним, вышеуказанные поправки были одобрены Сенатом парламента Казахстана 20 июня. Поправки направлены на совершенствование страховой деятельности и рынка ценных бумаг.

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