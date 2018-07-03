Архангельск, 3 июля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Директор Северного морского музея Евгений Тенетов предложил превратить один из самых узнаваемых объектов Архангельска — здание Морского речного вокзала — в «Морской культурный центр». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного Арктического федерального университета, где была представлена концепция реновации объекта.

Банкнота России в 500 рублей

«У Северного морского музея не хватает площадей, а Морской-речной вокзал пропадает, у собственников нет интереса к этому зданию. Архангельск — первый морской порт России, и наша морская идентичность очень важна», — пояснил Евгений Тенетов.

Предложенный вариант реновации МРВ включает музей, отель, выставочный зал, смотровую площадку, зал для конференций, ресторан традиционной поморской кухни, уличные кафе, велосипедный прокат и даже дендрологический сад с северными растениями на крыше. Все это может быть создано совместно с правительством области и САФУ в формате государственно-частного партнерства.

Добавим, что в прошлом году зданию Морского-речного вокзала, изображенному на 500-рублевой купюре, исполнилось 45 лет. С момента постройки здание капитально не ремонтировалось. С 2006 года собственник МРВ — ОАО «Архангельский морской торговый порт» — не использует его по назначению. В 2012 году оттуда выехало управление порта. Также владелец одного из самых узнаваемых объектов Архангельска изменил его статус, инициировал исключение здания из числа объектов транспортной инфраструктуры, фактически превратив его в торговый центр.

Как пишет газета «Бизнес-класс. Архангельск», сейчас мало кто заинтересован в том, чтобы восстановить историческую справедливость и начать снова использовать МРВ по прямому назначению: во-первых, дорого, во-вторых, невыгодно. Как пояснил «БК» источник, близкий к руководству ОАО «Архангельский морской торговый порт», собственник готов расстаться со зданием МРВ и оценивает его в 500 млн рублей. В год на содержание здания (водоснабжение, тепло, электричество, расходные материалы, уборка и текущий ремонт) уходит порядка 12−13 млн рублей. При этом сдача в аренду торговых площадей приносит около 40 млн рублей ежегодно.

«Приходили инвесторы из Москвы и Питера вместе с представителями Корпорации развития Архангельской области: посмотрели и ушли. Сейчас МРВ как чемодан без ручки: и не нужен никому за такие деньги, и бросить нельзя. Покупать здание только из-за того, что оно изображено на 500-рублевой купюре, не будет никто», — сообщил источник БК, близкий к руководству ОАО «Архангельский морской торговый порт».