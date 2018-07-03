Дамаск, 3 июля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Правительство Сирийской Арабской Республики призывает всех граждан страны вернуться на родину, сообщает 2 июля сирийское национальное агентство САНА.

Александр Максименко. Хозяева земли. 1951

«Сирийское правительство призывает граждан Сирии, вынужденно покинувших страну из-за войны и террористов, вернуться на оставленные ими территории, ныне освобожденные от террористов», — цитирует агентство текст заявления МИД Сирии.

Кроме того, законное правительство Сирийской Арабской Республики официально подтвердило свою ответственность за здоровье, безопасность и обеспечение базовых потребностей граждан страны. При этом отмечено, что в этом должны также участвовать и международные организации.

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