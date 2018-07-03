Москва, 3 июля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Время работы общественного транспорта в Москве будет продлено в ночь с 3 на 4 июля в связи с проведением матча ЧМ-2018 между сборными Англии и Колумбии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Стадион Спартак. Москва

Как уточняется, Московский метрополитен, МЦК, бесплатные автобусы-шаттлы и маршруты прочего наземного транспорта для болельщиков будут работать до 3 часов ночи.

На время проведения матча также изменится режим работы станций метро, расположенных рядом со стадионом «Спартак» и местом проведения Фестиваля болельщиков.

В частности, во время прибытия болельщиков на стадион будут работать только на выход северный вестибюль станции «Спартак», а при необходимости, и южный вестибюль «Тушинской». По завершении матча эти вестибюли будут работать только на вход.

В о время Фестиваля болельщиков также может быть изменён режиме работы станций «Университет», «Ломоносовский проспект» и «Воробьевы горы».

Напомним, матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Англии и Колумбии начнётся на стадионе «Спартак» в 21:00 мск.