Симферополь, 3 июля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. В Евросоюзе уже не наблюдается такого единства мнений, которое было в первые два года после событий в Крыму. Такое мнение 3 июля на пресс-конференции в Симферополе высказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ppcrimea.ru Георгий Мурадов

«Сейчас уже не одна Италия, а многие страны заявляют, что эту проблему статуса Крыма пора выводить из политической повестки, дабы не усложнять конструктивные отношения с Россией, потому что Евросоюз в этих отношениях серьёзно заинтересован», — подчеркнул Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшем саммите в Брюсселе, который проходил 27−28 июня, лидеры ЕС решили ещё на полгода продлить антироссийские санкции.