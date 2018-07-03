Калуга, 3 июля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В Калужской области плохо исполняются решения судов, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов. Об этом 2 июля шла речь на координационном совещании руководителей органов государственной власти региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На координационном совещании.

По словам исполняющей обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Татьяны Кондрашовой, в настоящее время общая сумма, необходимая для исполнения судебных решений в рамках капремонта жилых домов, ликвидации ветхого жилья и переселения граждан из аварийных домов, превышает 5 млрд рублей. Там, где администрации муниципалитетов не в состоянии изыскать средства, по мнению приставов, следует обращаться в судебные органы для отсрочки.

Между тем больше всего неисполненных судебных решений в областном центре. В этом году в Калуге исполнено всего 28 судебных решений, связанных с капитальным ремонтом жилья. Так, только по одному дому в Калуге выдано жильцам 39 исполнительных листов.

Губернатор области Анатолий Артамонов предложил в первую очередь делать капремонт в домах, по которым уже имеется судебное решение. Так, глава региона поручил руководству городской управы Калуги как можно больше таких домов включить в расходы на 2018 год, тем более, что на этот год запланировано собрать с населения Калуги в областной Фонд капремонта многоквартирных домов 1 млрд 600 млн рублей.

Впрочем, как выяснилось на координационном совещании, большое количество домов ремонтировать уже поздно, их следует признать аварийными, но и в этом случае необходимо отдельное судебное решение.

«Конечно, граждане неохотно выселяются из центра города, мы это знаем, что годы уходят на то, чтобы из аварийного дома переселить в новый дом. Он не хочет выезжать и, может, по-своему прав. Но тем не менее надо выезжать, раз дом аварийный. Игнорировать решения суда нельзя. Оспаривать можно», — считает Анатолий Артамонов.

Напомним, сначала 2018 года собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в калужском регионе составляет 89,9%, В 2014 году, когда в области приступили к реализации программы капитального ремонта, своевременно платили по счетам только 43% граждан. Минстрой РФ назвал Калужскую область в числе регионов с наибольшим уровнем собираемости взносов, зафиксированных в 2018 году.

Кстати, по данным министерств строительства и ЖКХ Калужской области, в 2017 году в регионе было построено 864 тыс. кв. метров жилья, что позволило выполнить плановый показатель по вводу жилья, установленный государственной программой Калужской области в объеме 720 тыс. кв. метров. Этот показатель является рекордным для области и составляет 117% к уровню 216 года. Так, в прошлом году только в Калуге было построено 308 тыс. 926 кв. метров жилья или введено в эксплуатацию 2 тыс. 125 квартир.