Жители аварийных домов отказываются переселяться из центра Калуги
Калуга, 3 июля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В Калужской области плохо исполняются решения судов, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов. Об этом 2 июля шла речь на координационном совещании руководителей органов государственной власти региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам исполняющей обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Татьяны Кондрашовой, в настоящее время общая сумма, необходимая для исполнения судебных решений в рамках капремонта жилых домов, ликвидации ветхого жилья и переселения граждан из аварийных домов, превышает 5 млрд рублей. Там, где администрации муниципалитетов не в состоянии изыскать средства, по мнению приставов, следует обращаться в судебные органы для отсрочки.
Между тем больше всего неисполненных судебных решений в областном центре. В этом году в Калуге исполнено всего 28 судебных решений, связанных с капитальным ремонтом жилья. Так, только по одному дому в Калуге выдано жильцам 39 исполнительных листов.
Губернатор области Анатолий Артамонов предложил в первую очередь делать капремонт в домах, по которым уже имеется судебное решение. Так, глава региона поручил руководству городской управы Калуги как можно больше таких домов включить в расходы на 2018 год, тем более, что на этот год запланировано собрать с населения Калуги в областной Фонд капремонта многоквартирных домов 1 млрд 600 млн рублей.
Впрочем, как выяснилось на координационном совещании, большое количество домов ремонтировать уже поздно, их следует признать аварийными, но и в этом случае необходимо отдельное судебное решение.
«Конечно, граждане неохотно выселяются из центра города, мы это знаем, что годы уходят на то, чтобы из аварийного дома переселить в новый дом. Он не хочет выезжать и, может, по-своему прав. Но тем не менее надо выезжать, раз дом аварийный. Игнорировать решения суда нельзя. Оспаривать можно», — считает Анатолий Артамонов.
Напомним, сначала 2018 года собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в калужском регионе составляет 89,9%, В 2014 году, когда в области приступили к реализации программы капитального ремонта, своевременно платили по счетам только 43% граждан. Минстрой РФ назвал Калужскую область в числе регионов с наибольшим уровнем собираемости взносов, зафиксированных в 2018 году.
Кстати, по данным министерств строительства и ЖКХ Калужской области, в 2017 году в регионе было построено 864 тыс. кв. метров жилья, что позволило выполнить плановый показатель по вводу жилья, установленный государственной программой Калужской области в объеме 720 тыс. кв. метров. Этот показатель является рекордным для области и составляет 117% к уровню 216 года. Так, в прошлом году только в Калуге было построено 308 тыс. 926 кв. метров жилья или введено в эксплуатацию 2 тыс. 125 квартир.