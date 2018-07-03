Симферополь, 3 июля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Для Крыма очень важен вопрос активной загрузки его портов и наземных транспортных маршрутов для доставки грузов в Сирию. Об этом 3 июля на пресс-конференции в Симферополе заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Севастополя Севастопольский морской порт впервые отгрузил зерно в Сирию

«Для Крыма очень важен этот вопрос. С открытием автомобильной части Крымского моста, а в будущем и железнодорожной, наши порты, которые сейчас недогружены, могут начать свою активную деятельность по перевозке грузов на сирийском направлении», — подчеркнул Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня «Севастопольский морской порт» отгрузил первую партию зерна для поставки в Сирийскую Арабскую республику.

Также напомним, что в мае 2018 года ФАС оштрафовало почти на 800 тысяч рублей унитарное предприятие «Крымские морские порты», в которое входят Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые порты и Керченский рыбный порт, за расчёт стоимости швартовых операций по украинским тарифам.