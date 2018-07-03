Симферополь, 3 июля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Ближайшей осенью крымская делегация отправится с официальным визитом в Сирию для налаживания взаимовыгодного сотрудничества. Об этом 3 июля на пресс-конференции в Симферополе сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Крымский мост, Керченский мост

«Они заинтересованы в поставке строительных и прочих материалов для восстановления дорог и другой инфраструктуры, а также в сфере судостроения на российских вервях», — отметил Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках четвёртого Ялтинского международного экономического форума, который проходил в апреле, власти РК подписали ряд соглашений о сотрудничестве с представителями Сирии на сумму более 100 млрд рублей.