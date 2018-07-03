Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 17:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге встречаются сборные Швеции и Швейцарии. Обе команды, прежде всего, уповают на чёткие тактические построения и атлетизм. Обе весьма рассчитывают на стандартные положения. Да, стиль команд во многом похож. Однако у швейцарцев есть более классные исполнители, представляющие более серьёзные клубы.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион Санкт-Петербург

Но шведы — один из главных сюрпризов ЧМ-2018. На чемпионат мира они попали, обыграв сборную Италии. В группе они также смотрелись весьма уверенно, обыграв и Южную Корею, и Мексику. Немцев же шведы едва не обыграли; если бы не шедевр на последних минутах от Тони Крооса. Так что сборная Швеции может удивить. К тому же Швейцария из-за перебора жёлтых карточек не досчиталась в сегодняшнем матче двух ведущих защитников: Фабиана Шера и Штефана Лихштайнера.

На мой взгляд, команды сыграют в крайне осторожный и прагматичный футбол, предпочитая длинные передачи. У Швейцарии также есть два классных оружия: дальние удары Гранита Джаки и разрезающие передача Джердана Шакири.