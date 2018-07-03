Астана, 3 июля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Астане перинатальный центр (ПЦ) №1 перестал принимать рожениц на время проверки причин смерти трех матерей, сообщает 3 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя управления общественного здравоохранения города Камалжана Надырова.

Антонис ван Дейк. Богоматерь с младенцем. XVII

По его словам, за последние две недели, с 19 июня по 2 июля, в перинатальном центре умерли три женщины. Надыров добавил, что учреждение ежегодно принимает 12 тыс. женщин, а за последние два года не возникло ни одного смертельного случая рожениц.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Казахстане родились 390 520 младенцев, что на 4,7% меньше чем в 2016 году. Коэффициент рождаемости составил 21,65 родившихся на 1000 человек. Детская смертность уменьшилась на 10%.

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