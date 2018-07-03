Мадрид, 3 июля, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп направил новому премьер-министру Испании Педро Санчесу письмо, в котором напомнил об общении его предшественника Мариано Рахоя значительно увеличить расходы королевства на оборону. Об этом сегодня, 3 июля, пишет центральная испанская газета El Pais.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider. НАТО. Евросоюз

Издание утверждает, что данное письмо было подписано Трампом около 10 дней назад, после того, как президент США принял в Белом доме испанского короля Фелипе VI и его супругу Летисию.

Целью письма является напоминание со стороны Трампа о том, что в сентябре 2017 года Рахой лично обещал ему, что Испания существенно увеличит расходы на оборону.

Трамп напомнил, что Испания прошла через «ужасный экономический кризис», но он уверен, что королевство успешно справляется с его последствиями. Кроме того, Трамп напомнил Санчесу, что на саммите военного блока НАТО в Уэльсе в 2014 году, страны — члены обязались стремиться к 2024 году тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Также Трамп в письме посетовал, что американские налогоплательщики совершенно не понимают, что некоторые из европейских партнёров США не выполняют свои обязательства по безопасности.

Стоит отметить, что в 2017 году военный бюджет Испании составлял 0,92% ВВП.