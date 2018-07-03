Трамп напомнил премьеру Испании о необходимости поднять расходы на оборону
Мадрид, 3 июля, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп направил новому премьер-министру Испании Педро Санчесу письмо, в котором напомнил об общении его предшественника Мариано Рахоя значительно увеличить расходы королевства на оборону. Об этом сегодня, 3 июля, пишет центральная испанская газета El Pais.
Издание утверждает, что данное письмо было подписано Трампом около 10 дней назад, после того, как президент США принял в Белом доме испанского короля Фелипе VI и его супругу Летисию.
Целью письма является напоминание со стороны Трампа о том, что в сентябре 2017 года Рахой лично обещал ему, что Испания существенно увеличит расходы на оборону.
Трамп напомнил, что Испания прошла через «ужасный экономический кризис», но он уверен, что королевство успешно справляется с его последствиями. Кроме того, Трамп напомнил Санчесу, что на саммите военного блока НАТО в Уэльсе в 2014 году, страны — члены обязались стремиться к 2024 году тратить на оборону не менее 2% ВВП.
Также Трамп в письме посетовал, что американские налогоплательщики совершенно не понимают, что некоторые из европейских партнёров США не выполняют свои обязательства по безопасности.
Стоит отметить, что в 2017 году военный бюджет Испании составлял 0,92% ВВП.