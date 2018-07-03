Шарья, Костромская область, 3 июля, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Инвестиционный проект «Swiss krono» принес Костромской области более 4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Проект был направлен на реконструкцию и техническое перевооружение производства ДСП на промплощадке компании в городе Шарье.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

По данным пресс-службы, с 2016 года инвестор создал современную лесоперерабатывающую инфраструктуру, ввел в эксплуатацию новую линия по выпуску ДСП. В экономику региона вложено более 4,1 миллиардов рублей инвестиций.

За прошлый год и 4 месяца 2018 года компания перечислила в бюджетную систему России более миллиарда рублей: 881 миллионов рублей налогов и платежей, 165,9 миллионов страховых взносов. Предприятие обещает с 2019 года, с выходом на полную мощность, дополнительно перечислять в «бюджетную систему Российской Федерации в виде налогов и платежей более 400 миллионов рублей».

Справка ИА REGNUM. Швейцарский концерн «Swiss krono» — один из мировых производителей древесных плит. Концерн включает в себя десять предприятий в восьми странах: Швейцарии, Германии, Польше, России, Украине, США, Франции и Венгрии.

В России производство предприятия было открыто в 2002 году в городе Шарье Костромской области. Как сообщает официальный сайт компании, объем выпускаемой продукции — ламинированные напольные покрытия, настенные панели, плиты МДФ, ЛМДФ, плиты ДСП, ЛДСП — составляет почти 1 миллион кубических метров ежегодно.

Сырье предприятия закупает компания «Дифорд», которая выпускает межкомнатные двери и находится в селе Яковлевское Костромского района. В текущем месяце «Дифорд» заявила о намерении перерабатывать отходы с других производств Костромской области и г. Костромы и производить из них паллеты.