Москва, 3 июля, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Количество ДТП на железнодорожных переездах в России за первое полугодие 2018 года увеличилось на 1,5%. Такие данные приводит 3 июля пресс-служба ОАО «РЖД».

ИА REGNUM Многочисленные предупреждения для водителей и пешеходов

Отмечается, что всего за период с января по июнь произошло 139 столкновений железнодорожных составов с автотранспортными средствами. При этом наибольшее число ДТП зафиксировано на Московской, Октябрьской, Северо-Кавказской и Западно-Сибирской железных дорогах.

По данным РЖД, в авариях на железнодорожных переездах за полгода погибло 25 человек, 79 человек пострадало.

Как подчёркивается, причиной ДТП становились грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.