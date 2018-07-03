Москва, 3 июля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к росту цен на товары и продукты, но он будет несущественным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин в ходе рассмотрения законопроекта о повышении ставки НДС на пленарном заседании Госдумы.

Marco Verch Кассовый чек

По его словам, основная ставка НДС будет увеличена с 18% до 20%, однако льготная ставка сохранится на прежнем уровне в 10%. Она касается детских товаров, лекарств, некоторых продуктов питания и других социально значимых товаров.

«Поскольку в потребительской корзине доля таких товаров (которые облагаются по льготной ставке) составляет достаточно внушительную часть, то и рост стоимости этой корзины в результате увеличения налога окажется не столь существенным, как 2%», — подчеркнул Трунин.