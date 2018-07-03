Астана, 3 июля, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Министр по делам религий Казахстана Дархан Калетаев отстранен от занимаемой должности и назначен министром общественного развития, сообщили 3 июля в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Областная мечеть. Караганда. Казахстан

Соответствующее распоряжение сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Калетаев был назначен министром по делам религий в апреле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня Назарбаев подписал указ о переименовании министерства по делам религий Казахстана в министерство общественного развития. Ранее в ведомстве отмечали, что название не соответствует светскому статусу государства.