Москва, 3 июля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Законопроект, сокращающий круг лиц, с которых страховщики смогут требовать компенсации за ущерб в результате ДТП, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Поправками уточняется перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение, регрессного требования к ответственному за причиненный вред.

Правительство предлагает запретить предъявление такого требования к виновному в ДТП пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему в результате дорожно-транспортного происшествия, а также к его родственникам и наследникам.