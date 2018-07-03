Пермь, 3 июля, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В Перми перед судом предстанет иностранец. Его обвиняют в серии преступлений сексуальной направленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Питер Рубенс. Тарквиний и Лукреция. 1609 — 1611

По данным следственных органов, временно находящийся на территории России иностранец подкарауливал в безлюдных местах Перми женщин и нападал на них. Угрожая убийством, мужчина насиловал своих жертв.

Силовики заявили о двух выявленных преступлениях. В одном случае злоумышленника вспугнул прохожий. По горячим следам была установлена личность и место жительства подозреваемого в преступлении. Однако из дома иностранцу удалось скрыться. С момент задержания он выпрыгнул в окно и убежал.

По фактам изнасилования и покушения на него возбудили уголовные дела. Заочно в отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде ареста и предъявили обвинение. Иностранец, обвиняемый в серии сексуальных преступлений, пытался сбежать на Родину, но был задержан на границе в Киргизией. Мужчину экстрадировали в Россию. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.