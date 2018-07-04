Москва, 4 июля, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В Москве произошёл очередной снос исторического здания — на этот раз под прицелом градостроительной политики мэрии Москвы оказался павильон «Мосхлебторг» (магазин «Хлеб») на Проспекте Мира, 11, стр.517. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе общественного движения «Архнадзор». Данный объект обладал статусом ценного градоформирующего объекта и являлся предметом охраны Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос здания

В пресс-службе отметили, что «Мосхлебторг» был уничтожен из-за строительства нового развлекательного комплекса под названием «Парк развлечений», или «Парк аттракционов». Техническое задание к тендеру на проведение работ было опубликовано в 2017 году. Согласно документам, для магазина «Хлеб» предусмотрен «капитальный ремонт с приспособлением под аттракцион виртуальной реальности — командного/индивидуального квеста с использованием очков виртуальной реальности».

Отметим, семь лет назад, в феврале 2011 года, «Архнадзор» предлагал защитить территорию ВДНХ путём расширения охранного статуса ансамбля на 70 объектов. Так как ВДНХ является объектом наследия федерального значения, заявки были поданы в министерство культуры России. Однако первого июня 2015 года министр культуры РФ Владимир Мединский выпустил приказ о придании ВДНХ статуса достопримечательного места.

«Ближайшими следствиями этого решения стали сносы нескольких павильонов, не имевших индивидуальной защиты: «Верблюдоводства», «Грибоводни», «Артезианской скважины» и других. Действия с этими павильонами регулировались градрегламентами достопримечательного места. Но и регламенты 2015 года показались администрации Сергея Собянина слишком жёсткими. 20 апреля 2018 года они были изменены в худшую сторону новым приказом Мединского. Замечания экспертов и градозащитников оставлены без внимания», — подчеркнули в «Архнадзоре».

Достопримечательным местом называют такой вид объекта культурного наследия, на всю территорию которого распространяется действие Градостроительного кодекса. То есть данный объект наследия может подвергаться изменению. Кроме того, в охранных зонах новое строительство не ограничено требованием регенерации исторической среды.

«Территория достместа разбивается на регламентные участки, для каждого из которых прописываются правовые режимы в диапазоне от сохранения до сноса. Этот нонсенс, противоречащий всей логике и философии охраны наследия, согласно которым памятник есть завершённое творение, внедрён в закон «Об объектах культурного наследия…» 2002 года и продолжает свое разрушительное действие в стране. Поскольку крайне выгоден застройщикам», — подчеркнули в «Архнадзоре».

При этом «Мосхлебторг» как ценный градоформирующий объект был перечислен в составе предмета охраны достопримечательного места, то есть должен был подлежать сохранению. Режимы регламентного участка предписывают «сохранение исторических объемно-пространственных параметров, плановых и высотных габаритов здания, его архитектурно-стилистических особенностей; восстановление утраченных элементов фасадов и интерьеров здания с применением реставрационных методов».

«В отсутствие записи о сохранении материала и конструкций объекта эту запись легко истолковать как разрешение на снос и новодел. Что и произошло», — подчеркнули градозащитники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появились протоколы заседаний Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), вызвавшие большой общественный резонанс. Из просмотра документов наглядно видно, что комиссия работает в узких временных рамках и принимает важные для Москвы градостроительные решения в закрытом виде. Кроме того, регламент комиссии допускает внесение изменений в подписанные документы на разрешение строительства в интересах застройщика.

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