Мадрид, 3 июля, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Испанская полиция перехватила в районе Азорских островов парусник, перевозивший 1,5 тонны кокаина, сообщила 2 июля пресс-служба ведомства.

Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР

Вместе с грузом задержаны один гражданин США и двое граждан Хорватии.

Парусник Wall Street шел под голландским флагом и по судовым документам следовал из Южной Америки к Иберийскому полуострову.

Кроме наркотиков, трофеями полицейских стали пять тысяч евро наличными и дробовик.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Индонезии для гражданина России, подозреваемого в незаконном ввозе в страну наркотиков, прокурор потребовал 7,5 лет лишения свободы.