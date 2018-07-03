Красногорск, 3 июля, 2018, 18:32 — ИА Регнум. В подмосковных лагерях в 2018 году отдохнут свыше 300 тыс. детей. Об этом заявил председатель комитета Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента 3 июля. Он отметил, что в первую лагерную смену работали 1,2 тыс. лагерей, из них 102 — загородных.

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«В каждом из них организованы тематические смены, в этом году главной темой выбрана военно-патриотическая. На организацию этих смен выделено 66 млн рублей», — подчеркнул депутат.

Голубев сообщил, что по итогам проверки Роспотребнадзора оздоровительный эффект заметен у 91% детей. Всего в первую смену в подмосковных лагерях отдохнуло 90 тыс. детей.

«Лишь 1% детей не достигли ожидаемого эффекта от оздоровления», — добавил Голубев.

Парламентарий также сообщил, что в 2018 году при взаимодействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и мэра города Москвы Сергея Собянина было подписано соглашение, определившее зоны ответственности и порядок помощи в развитии загородных лагерей. Главной целью стало дать возможность детям из обоих регионов чувствовать себя комфортно в лагерях Московской области.

Голубев также подчеркнул необходимость законодательного урегулирования вопросов отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инклюзивных групп.

«Также нам бы хотелось, чтобы те, кто работает в этой сфере, активно использовали законы, которые уже приняты Мособлдумой. Мы предоставляем льготы и преференции инвесторам», — подчеркнул он.

Отметим, речь идёт о возвращении затраченных на восстановление коммуникаций в детских лагерях средств. Инвесторы могут претендовать на налоговые льготы при инвестировании более 50 млн рублей в части уплаты ряда региональных налогов. Также компенсируются крупные вложения средств, затраченные на возрождение разрушенных лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье к летней оздоровительной компании 2018 года подготовили 1100 детских лагерей и баз отдыха.

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