Мехико, 3 июля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Ураган «Фабио» в Тихом океане набирает силу — скорость ветра урагана достигла 150 километров в час и продолжает расти, 3 июля передает агентство Associated Press.

Nasa.gov Ураган «Фабио»

В ближайшие дни «Фабио» может ещё усилиться. Максимальная прогнозируемая скорость ветра урагана составит 185 километров в час.

К счастью, ураган не угрожает суше — он находится в 990 километрах от мексиканского побережья и движется на северо-запад со скоростью 15 километров в час.

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