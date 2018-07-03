Ярославль, 3 июля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Бывший мэр Переславля Ярославской области Денис Кошурников выступил в суде с последним словом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кошурников обвиняется в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство в то время, когда он был главой Переславского района. Адвокат Кошурникова Александр Захарьин в ходе прений сказал, что его подзащитный стал жертвой несовершенства законодательства. Градостроительный кодекс не предполагает согласования разрешения на строительство с министерством природы, а министерство такое согласование требует в случае строительства на территории национальных парков. Именно в выдаче разрешения компании «НТфарма» и обвиняется Денис Кошурников.

В последнем слове бывший глава Переславля-Залесского сказал, что уже понес достаточное наказание.

«У меня раньше было полторы тысячи телефонных номеров. Сейчас остались номера только 30 человек, но это люди, с которыми можно идти в разведку. Какое бы наказание не вынес суд, я уже наказан до конца своей жизни. Я не смог проводить в последний путь своего отца. Те ошибки, которые были совершены, были совершенны из того огромного желания делать, создавать, улучшать. Тот, кто ничего не делает, тот не ошибается», — сказал Денис Кошурников.

В последнем слове бывший мэр заверил, что навсегда останется патриотом своего края. Приговор должны вынести 12 июля.