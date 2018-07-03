Киев, 3 июля, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, президент Украины Петр Порошенко проводит официальный визит в в Сербию. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президент Порошенко и президент Сербии Александр Вучич провели встречу один на один.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Президент Украины Порошенко поблагодарил Сербию за поддержку суверенитета, территориальной целостности и выразил надежду на поддержку сербской стороной введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

«Мы, безусловно, рассчитываем на поддержку Сербии в вопросах внедрения миротворческой миссии с мандатом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы уверены в том, что четкая имплементация Минских соглашений, включая приоритет компонента безопасности, является безальтернативным путем принесения мира на украинскую землю», — сказал Порошенко во время совместной с президентом Сербии пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Украина уважает территориальную целостность и суверенитет Сербии.

«Мы не признали Косово и исходим из позиции, что проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии», — добавил Порошенко.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев и Белград подписали соглашение, которое позволяет украинцам находиться на территории Сербии без открытия визы 180 дней.

«Перешли с Сербией на «нормальную» европейскую модель: 90 дней из 180 безвизового пребывания. Постепенно и во всем другом перейдем, хотя некоторые считают Сербию пророссийской. Думаю, она проевропейская, и это хорошо чувствуется здесь, в Белграде», — отметил Климкин на своей странице в Твиттере.

Как сообщалось, в феврале на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс. полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс. солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция. В свою очередь Россия выступает, чтобы полномочия миротворцев сводились только к охране наблюдателей ОБСЕ. При этом Киев хочет, чтобы миротворцы были наделены полноценным миротворческим форматом, с правом разоружить войска ДНР и ЛНР.