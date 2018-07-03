Симферополь, 3 июля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Решение крымского парламента снизить сумму штрафа за нелегальную торговлю с 30 до 5 тысяч рублей усложнит работу по борьбе со «стихийщиками». Такое мнение 3 июля журналистам высказал глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Бесславные ублюдки». Реж. Квентин Тарантино. 2009. Германия, США Я не я, и лошадь не моя

«Мне непонятно почему снизили штрафы: это забота о горожанах или о тех, кто незаконно торгует? Подобное решение ещё больше затруднит работу по борьбе со стихийщиками в городе», — отметил глава администрации крымской столицы.

Напомним, на последней сессии Госсовета РК депутаты поддержали изменения в законе об административных правонарушениях, согласно которым размер штрафов за торговлю в неустановленных для этого местах был снижен с 30 до 5 тысяч рублей.