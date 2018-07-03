Рим, 3 июля, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Исследование Pew Research Center показало, что «практикующими христианами» (регулярно посещающими церковь) является 18% жителей континента, сообщает Il Sole 24 Ore во вторник, 3 июля.

Джон Эверетт Милле. В церкви. 1853

Самыми «христианскими» странами континента являются Португалия, Ирландия, Италия и Австрия. Более 80% их жителей относят себя к христианам.

Однако регулярно посещают храмы не более половины от общего числа верующих. К примеру, 80% итальянцев — христиане, но регулярных прихожан — лишь 40%.

В число самых «неверующих» стран континента попали Нидерланды, Швеция и Норвегия. Там «нерелигиозными» называют себя более 40% граждан.

Социологи также замерили разницу между количеством «христиан по воспитанию» и «актуальных христиан». Во всех странах континента первых больше, чем вторых.

Самая большая разница между двумя этими показателями — в Испании, Бельгии, Норвегии, Швеции, Нидерландах. Именно там наибольшее число граждан отказываются считать себя христианами, уже будучи взрослыми.

Исследование проводилось в 2017 году, социологи в телефонном режиме опросили 24 тысячи жителей Европы.