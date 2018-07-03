Москва, 3 июля, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Цена на нефть марки WTI впервые за последние годы превысила $75 за баррель, свидетельствуют данные торгов 3 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в августе увеличилась на 1,46% и достигла $75,02 за баррель. В последний раз такой отметки цена на нефть WTI достигала в ноябре 2014 года.

Августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов подорожали на 1,32% — до $78,32 за баррель.

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