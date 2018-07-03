Москва, 3 июля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Режим президента Украины Петра Порошенко прекратит противодействие проекту «Северный поток» только в том случае, если его не будет, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Планам нынешней украинской верхушки арестовать акции «Северного потока — 1» вряд ли суждено осуществиться. Хотя и исключать этого не стоит. Все будет зависеть от желания или нежелания Запада усиливать давление на Россию за счет использования своей киевской агентуры.

Для противодействия этим планам можно, конечно, и нужно использовать юридические аргументы, контр-иски и так далее. Но вероятность повторения подобных сценариев в той или иной области будет всегда высока. Режим Порошенко перестанет таким образом мутить воду только в одном случае: если его не будет. Соответственно, и работать Россия должна именно на этот сценарий.

Хорошим ответом на украинские юридическо-финансовые потуги стало бы выдворение из нашей страны всех находящихся в ней нелегальных мигрантов с Украины. Работа по наведению порядка в этой области ведётся уже некоторое время, но, на мой взгляд, недостаточно жёстко. Кроме того, есть и объективные факторы, мешающие этой работе: возможность практически свободного въезда к нам украинцев через Белоруссию.

В России сегодня работают сотни тысяч граждан Украины. Большинство из них со своих заработков налоги в российский бюджет не платят. Деньги же своим родственникам на Украину они переводят немалые. Это надо прекратить.

Пусть они сами и все, кого эти работники содержат, в полной мере лягут экономическим, социальным и, главное, политическим бременем на плечи режима Порошенко. Любые «выигранные» иски к России не смогут сравниться с тяжестью этого бремени для Киева и его западных покровителей.

«Жалко простых украинцев», — скажет кто-то. «Да, жалко», — отвечу я. Но жалеть мы должны прежде всего граждан России. Им украинские и западные иски и санкции мешают.

Ранее член коллегии украинского Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева заявила, что власти Украины обратились к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов Газпрома в счет взыскания долга с России в размере $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

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Украина настаивает на аресте акций «Северного потока — 1». Киев, по словам Яковлевой, может рассчитывать примерно на 35% акций, которыми владеет газовый гигант «Газпром».