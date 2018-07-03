Киев, 3 июля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Еще никогда в истории современной Украины уровень разочарования в действиях власти не был настолько высоким. Об этом 3 июня заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул, выступая с трибуны Рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Когда рейтинг власти доходит до уровня обезжиренного кефира, её желание сфальсифицировать выборы становится всё сильнее… До парламентских выборов почти полтора года, до президентских — чуть больше полугода. Но уже сейчас понятно, что власть разрабатывает схемы фальсификации выборов. Другого выхода у нее нет: украинцы не скрывают своего негативного отношения к действующей власти и разрухи, в которую она нас завела. Скажу больше — народ видит, что это уже не просто кризис, а катастрофическая угроза государственности», — рассказал Вилкул.

Он обвинил действующую власть в проведении античеловеческих социальных экспериментов и формировании «послушной центральной избирательной комиссии».

«Затягивается принятие нового избирательного законодательства о голосовании по открытым спискам. Цель — сохранить «гречку» и унизительные взятки, законсервировать действующую систему. Второй пункт — создание властью послушной ЦИК, которая закроет глаза на масштабные фальсификации и злоупотребления… Только представителей нашей фракции и партии не включают в новый состав ЦИК», — напомнил Вилкул.

Он также обвинил Киев в желании отрезать от избирательного процесса 1,5 млн украинских переселенцев, которые не поддерживают политику действующей власти. Он сообщил, что «Оппоблок» разработал законопроект №4471, который гарантирует реализацию избирательного права внутренне перемещенным лицам, но провластная коалиция не рассматривает его с апреля 2016 года.

«Я провожу очень много встреч в разных областях Украины. И вижу, что народ ждет выборов, поскольку стремится мирным и законным способом изменить к лучшему ситуацию в стране. Но у власти другая цель — сохранить себя, показать, что от миллионов граждан ничего не зависит, что их голос и политический выбор не способен изменить ситуацию», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля депутат, сопредседатель фракции «Оппоблок» Юрий Бойко заявил, что украинские выборы будут сфальсифицированы без полноценного представительства оппозиции в ЦИК.

«Фактически, ЦИК формируется со стороны президентской фракции и фракции «Народного фронта». Плюс несколько кандидатур из групп-сателлитов. Именно они формируют «карманную» ЦИК. Это не имеет ничего общего с квотным принципом», — сказал Бойко.

Ранее, в начале февраля 2018 года, президент Петр Порошенко внес в Раду представление относительно обновления состава Центризбиркома. Ранее фракция «Оппоблок» предложила включить в состав ЦИК двух опытных юристов Сергея Румпу и Григория Москаленко.