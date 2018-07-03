Москва, 3 июля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. «Сдал в избирком подписи москвичей в поддержку моего выдвижения. Спасибо огромное волонтерам и всем, кто поддержал меня», — сообщил 3 июля в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

«Спасибо всем, кто дал свои предложения и наказы. Это очень важно для формирования моей предвыборной программы, постараюсь учесть все пожелания москвичей», — отмечается в сообщении градоначальника.

Напомним, что не далее, как 3 июля градозащитники из общественного движения «Архнадзор» сообщили об очередном варварском сносе на ВДНХ. Общественники сообщили, что, по их мнению, под видом реконструкции на территории выставки полностью снесен павильон «Мосхлебторг», а впоследствии магазин «Хлеб» обладавший статусом ценного градоформирующего объекта и входивший в предмет охраны выставки.

Подробности читайте здесь: В Москве на ВДНХ снова уничтожают исторические здания

Ввиду начавшейся избирательной гонки, также хочется обратить внимание на то, как нынешний и возможно будущий московский градоначальник презентует свой образ избирателям. А кроме того, обратить внимание читателя не только на начавшуюся избирательную гонку, но и предшествующие ей действия руководства города.

Подробности читайте здесь: Сергей Собянин. Великий вождь. Армии. Столоначальников