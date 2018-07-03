Владимир, 3 июля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Пенсионный возраст повышать необходимо. Разрыв между пенсионерами и работающим населением нарастает. Через какое-то время содержать пенсионеров будет некому, заявил корреспонденту ИА REGNUM индивидуальный предприниматель, налоговый консультант (Владимирская область) Сергей Кучер.

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По его мнению, проблема такая есть, и её надо решать. А как ее решать — либо надо государству больше зарабатывать, что в нынешних условиях вряд ли возможно, либо повышать пенсионный возраст, чтобы содержать пенсионеров. Поэтому варианту пошли многие страны и, надо сказать, успешно.

«При этом хочется сделать оговорку, что женщинам слишком много прибавили. Женщины должны находиться в более льготном положении. Надеюсь, при принятии окончательного решения немного снизят возрастную планку. Если правительство предложит другие пути решения, кроме увеличения пенсионного возраста, думаю, многие граждане будут только «за», — высказал свое мнение Кучер.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»