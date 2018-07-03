Москва, 3 июля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании цен на бензин внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Поправками предлагается установить, что «рост розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

Авторы посетовали на то, что исходя из данных Росстата, в ряде случаев можно сделать вывод о том, что средняя цена на моторное топливо в субъекте РФ не зависит от объективных факторов, а формируется в зависимости от покупательской способности региона. В частности, цены в городе Москве выше на 2−3 рубля за литр, чем цены в окружающих ее регионах.